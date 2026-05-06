Nella partita di Rotterdam, la squadra italiana di pallanuoto femminile ha perso contro gli Stati Uniti con il punteggio di 13-3. Nonostante la qualificazione già assicurata, le azzurre hanno concluso la competizione con un'altra sconfitta. La gara si è svolta nel contesto delle finali del torneo.

La World Cup del Setterosa finisce senza acuti, ma l'obiettivo era stato già centrato domenica. Con la qualificazione per le finali già in cassaforte, a Rotterdam, le azzurre cedono 13-3 agli Stati Uniti in una gara senza storia, chiudendo il girone al quarto posto. "Dispiace per questa prestazione e per quella precedente con l'Olanda. Dovevamo chiudere meglio questo torneo - commenta il ct Maurizio Mirarchi - ma ci sono tanti aspetti positivi da prendere. Basti pensare che laa Grecia campione del mondo è stata eliminata. Su sei partite, ne abbiamo disputate quattro ad alto livello. Andremo a Sydney per fare esperienza e crescere".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - World Cup, il Setterosa si arrende agli Stati Uniti: 13-3

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