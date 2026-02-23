pallanuoto femminile il setterosa evita gli stati uniti nella division 1 della world cup

Il Setterosa evita gli Stati Uniti nella Division 1 della World Cup perché il sorteggio ha assegnato loro altri avversari. La competizione si svolge dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi, e rappresenta un’occasione per le squadre di confrontarsi con le migliori del mondo. La squadra italiana dovrà prepararsi per affrontare le sfide più dure e dimostrare il proprio valore in questa fase importante del torneo.

Occorrerà attendere un po’ di più rispetto agli uomini per vedere di nuovo all’opera in gare ufficiali il Setterosa: la World Cup di pallanuoto femminile, infatti, vedrà andare in scena la Division 1 dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi. L’ Italia è stata inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono state sorteggiati Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna. Le prime 5 classificate avranno accesso alle Finals, ma se tra queste ci fosse l’Australia, allora anche la sesta accederebbe alla fase conclusiva del torneo. Le Finals, infatti, si giocheranno dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia), e quindi le padrone di casa sono ammesse di diritto all’ultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Hockey ghiaccio femminile, il Canada supera la Svizzera e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oroIl Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, conquistando il secondo posto e raggiungendo gli Stati Uniti in finale.

Pallanuoto femminile, l’Italia batte l’Olanda! Squillo del Setterosa in amichevole verso gli EuropeiL’Italia di pallanuoto femminile ha ottenuto una vittoria per 20-19 ai rigori contro l’Olanda in un’amichevole al Centro Federale di Ostia.

LIVE Italia-Olanda 4-8, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa modesto, comoda vittoria per le arancioniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.19 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.16 ... oasport.it

Il Setterosa cade ancora: il bronzo europeo va alla GreciaNella finale per il terzo e quarto posto degli Europei di pallanuoto femminile 2026 disputati in Portogallo, a Funchal, il Setterosa non è riuscito a conquistar ... sportface.it

