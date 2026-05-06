LIVE Italia-USA 3-13 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si chiude con una sconfitta il cammino del Setterosa

Nella partita tra Italia e Stati Uniti valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto femminile del 2026, l'incontro si è concluso con un punteggio di 3-13 a favore degli avversari. La sfida si è giocata in diretta e ha segnato la fine del percorso del team italiano in questa competizione. L'evento si è concluso alle 21.23, con i commentatori che hanno ringraziato gli spettatori e annunciato il prossimo live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 21.21 Unici gol del Setterosa firmati da Giustini, Bettini e Ranalli. Nessuna superiorità numerica sfruttata dall’Italia su sei occasioni, 1 sprint vinto su quattro. 21.20 Il Setterosa chiude ultimo il girone con 0 punti, ma di fatto con la qualificazione per la fase finale dove servirà tutta una altra squadra per sognare qualcosa di grande. Stati Uniti superiori in ogni quarto della partita. Finisce Italia-USA 3-13. 1.27? Gol dio Gazzaniga, Setterosa allo sbando, Italia-USA 3-13. 2.12? Rete di Fattal che approfitta subito della superiorità, Italia-USA 3-12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 3-13, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si chiude con una sconfitta il cammino del Setterosa Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-USA 0-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: in difficoltà il Setterosa! LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta; World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; World Cup femminile: Spagna e USA, vittorie per la Super Final; L'Olanda travolge il Setterosa: 12-2 nella World Cup. Arrivano le prime medaglie del Team Beretta all'ISSF World Cup Almaty 2026: Skeet Women Assem Orynbay (KAZ) Yiting Jiang (CHN) Martina Bartolomei (ITA) Skeet men: Gabriele Rossetti (ITA) (+ World record!) Shotaro Toguchi (JAP) Congratulazi - facebook.com facebook