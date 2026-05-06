Windows 11 si aggiorna e cambia la funzione Esegui | tutte le novità

Con il nuovo aggiornamento di Windows 11 cambia la funzione "Esegui" e vengono migliorate le prestazioni del sistema. Tutte le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggiornamento Inutile Come ho sbloccato il nuovo Menu Start che Windows ti nasconde

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Buongiorno Gents! Primo aggiornamento Windows K2! Migliorie, novità, aumento di prestazioni. Ma va scaricato manualmente. Tutte le info nel video di oggi! Buona visione e buona giornata a tutti! - facebook.com facebook