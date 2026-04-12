Mario Kart World si aggiorna alla versione 1.61 | tutte le novità introdotte

È stata rilasciata la versione 1.6.1 di Mario Kart World, un aggiornamento che introduce alcune modifiche al gioco. L'ultima versione si concentra su correzioni e piccoli aggiustamenti, senza apportare cambiamenti significativi al gameplay. Dopo un aggiornamento precedente che aveva alterato il ritmo delle gare, questa patch pare passare quasi inosservata tra i giocatori. Non sono state annunciate nuove funzionalità o contenuti principali.

Dopo un aggiornamento ricco di contenuti che aveva cambiato il ritmo delle gare, il nuovo intervento su Mario Kart World passa quasi inosservato. Rilasciata tra il 9 e il 10 aprile 2026, la versione 1.6.1 rappresenta una classica patch di assestamento: niente nuove modalità, nessuna rivoluzione visiva, ma un lavoro mirato sulla stabilità e sulla coerenza del gameplay. Chi si aspettava novità simili a quelle introdotte con la versione 1.6.0 – come la modalità Bob-omb Blast – resterà deluso. Questa volta Nintendo ha scelto un approccio diverso, più tecnico, concentrato su piccoli dettagli che però incidono direttamente sulla qualità delle partite.🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mario Kart World si aggiorna alla versione 1.6.1: tutte le novità introdotte Mario Kart World riceve l’aggiornamento 1.6.1: ecco le novità più importantiIl mondo di Mario Kart World continua ad evolversi con l’arrivo dell’aggiornamento 1. Quanto ha venduto Nintendo Switch 2 finora? Le vendite della console e di Mario Kart World sono stellariNintendo ha pubblicato i dati finanziari aggiornati al 31 dicembre 2025, offrendo un primo quadro decisamente solido sull’andamento di Nintendo...