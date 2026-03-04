L' incontro di WeWorld su corpi diritti e femminismi in rivolta a Milano

Giovedì 5 marzo alle 18, presso la Casa dei Diritti del Comune di Milano, si svolgerà l'incontro organizzato da WeWorld dal titolo “Dai margini al centro”. L'evento si concentrerà su temi legati a corpi, diritti e femminismi in rivolta, coinvolgendo partecipanti e relatori che discuteranno di questioni sociali e di diritti delle donne. L'appuntamento si inserisce in un calendario dedicato a promuovere il confronto pubblico su questi argomenti.

Giovedì 5 marzo alle 18, alla Casa dei Diritti del Comune di Milano (via De Amicis 10), si terrà l'incontro "Dai margini al centro. Corpi, diritti e femminismi in rivolta": un dialogo a partire dal libro collettivo "In Rivolta. Manifesto dei corpi liberi", di WeWorld, organizzazione di cooperazione e aiuto umanitario, che attraversa contesti globali e relazioni quotidiane: dalla Palestina all'Iran, dall'educazione affettiva alle dinamiche di potere. Al centro lo sguardo transfemminista come strumento politico-culturale per interpretare trasformazioni sociali e lotte contemporanee.

