Generali The human safety net presenta la nuova collab con Marinella Senatore

Generali, attraverso il progetto The Human Safety Net, annuncia una collaborazione con l’artista Marinella Senatore. L’iniziativa si concentra su temi come inclusione, resilienza, speranze e potenziale, e si sviluppa come un’esperienza condivisa, non come un gesto isolato. La collaborazione mira a coinvolgere la comunità e a promuovere valori di solidarietà e partecipazione collettiva.

Un progetto artistico che parla di inclusione e resilienza, speranze e potenziale, che nasce non come gesto individuale, ma come esperienza condivisa. Si tratta di We rise by lifting others, la nuova mostra di Marinella Senatore realizzata per la Casa di The human safety net a Venezia, in dialogo con la mostra interattiva permanente A world of potential al terzo piano delle Procuratie di piazza San Marco, hub di cultura e inclusione sociale. L’esposizione aprirà al pubblico dal 7 maggio 2026 – fino al 22 marzo 2027 – in concomitanza con la vernice della 61esima Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia. Un movimento attivo in 25 Paesi al fianco di quasi 100 ong. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Generali, The human safety net presenta la nuova collab con Marinella Senatore Articoli correlati Leggi anche: Marinella Senatore arriva alla Casa di The Human Safety Net Il nuovo progetto artistico di Marinella Senatore, un percorso condiviso con famiglie e comunitàA Venezia, mentre la Biennale ridisegna come sempre la geografia dell’arte contemporanea, c’è un progetto che nasce lontano dai padiglioni e dalle... Contenuti utili per approfondire Marinella Senatore Generali porta l’arte sociale a Venezia: Marinella Senatore con We Rise by Lifting Others alle ProcuratieA Venezia la mostra We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore, promossa da Generali con The Human Safety Net: arte partecipativa, inclusione sociale e storie di famiglie protagoniste ... firstonline.info Generali trae el arte social a Venecia: Marinella Senatore con Nos elevamos elevando a los demás en las ProcuratieEn Venecia, la exposición Nos elevamos elevando a los demás, de Marinella Senatore, promovida por Generali con The Human Safety Net: arte participativo, inclusión social e historias de familias como ... firstonline.info