I nuovi campioni regionali della sfida marathon tra i laghi vulcanici sono stati annunciati dopo una gara intensa che ha messo in evidenza le capacità dei partecipanti sui percorsi tecnici. La competizione si è svolta lungo sentieri caratterizzati da terreni accidentati e passaggi tra i laghi, mettendo alla prova resistenza e abilità degli atleti. La vittoria è stata decisa negli ultimi chilometri, con alcuni corridori che hanno affrontato con successo le asperità del tracciato.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi campioni regionali della sfida marathon?. Come hanno gestito i sentieri tecnici tra i laghi vulcanici?. Quale società ha garantito il successo tecnico dell'intera manifestazione?. Come influirà questo evento sul turismo ciclistico dei laghi?.? In Breve Percorsi da 60 km per la marathon e 40 km per la granfondo.. Pasquale Di Lorenzo e Maria Parisi vincono la marathon maschile e femminile.. Antonio Lavieri e Ilenia Matilde Fulgido conquistano i titoli regionali élite.. Vincenzo Sileo consegna la benemerenza di bronzo a Tommaso Barbaro.. La decima edizione della Marathon del Vulture si è conclusa a Rionero in Vulture con un bilancio estremamente positivo per l’organizzazione e per i partecipanti impegnati sui sentieri vulcanici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vulture, trionfano i nuovi campioni regionali tra i laghi vulcanici

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