Campionati Regionali di Nuoto di Fondo | Arduini Galli e Piccininni campioni regionali a Bologna

Domenica 1° marzo si sono svolti a Bologna i Campionati Regionali di Nuoto di Fondo, con la Polisportiva Riccione presente e protagonista. Durante la competizione, Arduini, Galli e Piccininni si sono aggiudicati i titoli di campioni regionali, contribuendo al successo della squadra locale. La gara ha coinvolto diversi atleti provenienti dalla regione, con una partecipazione significativa e gare intense.

Polisportiva Riccione conquista 3 titoli regionali che rappresentano un eccellente risultato individuale per gli atleti, maturato al termine di gare particolarmente complesse dal punto di vista fisico e mentale Grande giornata di sport per la Polisportiva Riccione, protagonista assoluta ai Campionati Regionali di Nuoto di Fondo disputati a Bologna domenica 1° marzo. La squadra riccionese conquista ben tre titoli regionali, confermandosi tra le realtà più solide e competitive del panorama emiliano-romagnolo. A salire sul gradino più alto del podio nei 3000 metri categoria Ragazze 1° anno è stata Maria Vittoria Arduini, alla sua prima esperienza nella distanza.