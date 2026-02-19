La Commissione Edilizia è stata smantellata, provocando un caos nelle pratiche edilizie. La decisione ha lasciato molte richieste senza risposta e ha rallentato i lavori di molti cittadini e professionisti. Ora, senza un organo di riferimento, le pratiche devono passare attraverso procedure più lunghe e complicate. La mancanza di un punto di riferimento chiaro ha aumentato le difficoltà di chi deve ottenere permessi o approvazioni. La situazione rischia di creare ritardi e confusione nelle pratiche edilizie quotidiane.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE:Lettera aperta ai Comuni della Provincia di Arezzo dell’Ordine degli architetti, paesaggisti e conservatori della provincia di Arezzo C’era una volta la Commissione Edilizia. E no, non è l’inizio di una fiaba con le fate e i draghi, ma la storia vera di come si è costruito in questa provincia per decenni. Allora c’era la CE – così la chiamavan tutti – e dentro c’eran tecnici comunali, architetti, geometri, ingegneri. gente che andava a sedersi intorno a un tavolo e ragionava, si confrontava, magari si beccava pure, ma alla fine decideva come si doveva costruire bene. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Avete seppellito la Commissione Edilizia… e ora si naviga nel caos!

