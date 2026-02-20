Resident Evil | Requiem spoiler a gogo! Capcom brancola nel buio

Capcom si trova in difficoltà a causa della diffusione di numerosi spoiler di Resident Evil Requiem, che circolano ormai da giorni sui social e sui forum di gaming. La fuga di dettagli non ufficiali sta rovinando l’attesa dei fan, che cercano di evitare anticipazioni sul gioco. La casa produttrice cerca di contenere il problema prima dell’uscita prevista per il 27 febbraio. La situazione mette in discussione la gestione della privacy e la protezione dei contenuti.

Resident Evil Requiem: Capcom Contro la Marea di Spoiler a pochi giorni dal lancio. A pochi giorni dal debutto previsto per il 27 febbraio, Resident Evil Requiem è al centro di una crisi dovuta alla massiccia diffusione di materiale di gioco non autorizzato online. Capcom, l’azienda giapponese dietro il titolo, sta attivamente lavorando per contenere la fuga di informazioni, con l’obiettivo di preservare l’esperienza di gioco per i suoi fan. La comparsa di copie fisiche del gioco nei negozi ha accelerato la diffusione di spoiler su piattaforme come Reddit e siti di video sharing. L’emergenza leak e la reazione di Capcom.🔗 Leggi su Ameve.eu

