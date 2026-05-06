La situazione dei biglietti per il prossimo derby tra Pesaro e Rimini si fa più complicata, con i tifosi ospiti ancora impossibilitati ad assistere alla partita. Nonostante la vicinanza tra le due città, le restrizioni rimangono in vigore e impediscono ai supporter di seguire la propria squadra dal vivo. La vicenda ha attirato l’attenzione di alcuni settori, che si aspettano chiarimenti ufficiali sulle modalità di accesso allo stadio.

Rischia di essere un derby senza pepe, coi tifosi ospiti impossibilitati a seguire la propria squadra nonostante i pochi chilometri di distanza fra Pesaro e Rimini, anzi proprio per questo. Ed è una tristezza unica. Le notizie che filtrano dopo la riunione di ieri dell’ Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive riferiscono infatti di trasferta quasi sicuramente vietata ai riminesi in occasione di garauno a Jesi. E forse potrebbe non essere l’unica limitazione. Se ne saprà di più oggi, quando la palla passerà al Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive: ci sono timori di ordine pubblico sulla garauno che si giocherà a Jesi e anche per garadue, quindi alla Vuelle è stato chiesto di non aprire la prevendita dei biglietti finché il quadro non sarà completo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, la grana biglietti si complica ancora

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