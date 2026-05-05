Playoff Vuelle | incertezza biglietti e sfida fuori casa a Jesi

I playoff della Vuelle sono al centro dell’attenzione, con i tifosi che si domandano come riusciranno a raggiungere Jesi, dato che i biglietti non sono ancora disponibili. La partita si giocherà in trasferta e rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre. Tra i protagonisti in campo, il pivot Camara si prepara a sfidare gli avversari, dimostrando la sua forza fisica in una sfida che si prevede intensa.

? Cosa scoprirai Come faranno i tifosi a raggiungere Jesi senza biglietti acquistabili?. Chi potrà davvero fermare la forza fisica del pivot Camara?. Quando tornerà in campo Miniotas per dare equilibrio al reparto lunghi?. Quale giocatore pesarese potrebbe garantire più sostanza sotto canestro?.? In Breve Gara uno sabato 9 maggio ore 20 al PalaTriccoli di Jesi.. Ritorno lunedì 11 maggio ore 20:45 presso la Vitrifrigo Arena.. Miniotas lavora per rientrare domani dopo lo stiramento agli adduttori.. Camara ha segnato 16 punti con 6 su 8 al tiro.. I tifosi della Vuelle attendono con impazienza a cinque giorni dall’inizio dei playoff, mentre l’incertezza sui biglietti per la sfida contro la Dole Rimini blocca le vendite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff Vuelle: incertezza biglietti e sfida fuori casa a Jesi Notizie correlate Leggi anche: Vuelle il 9 probabile esordio playoff a Jesi Jesi vs Pescara: la sfida decisiva per i playoffLa Pallacanestro Jesi si trova a un bivio cruciale nel calendario sportivo della regione, con la squadra sul punto di accedere alla fase finale dei... Contenuti e approfondimenti Vuelle, i playoff nel mirino: Rimini come primo ostacolo. Sabato alle 20 gara 1 dei quarti a JesiPESARO La Vuelle, domenica sera, ha conosciuto il proprio avversario dei quarti di finale playoff (Rimini) e ora può finalmente iniziare a ... msn.com Vuelle il 9 probabile esordio playoff a JesiRese note le date della post-season, il club è venuto a capo del primo nodo: il PalaTriccoli ora è favorito per garauno, garadue l’11 a Pesaro ... ilrestodelcarlino.it