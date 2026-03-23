L’1-1 contro il Sassuolo rappresenta un campanello d’allarme per la Juventus, che rallenta nel momento decisivo della stagione. I bianconeri lasciano punti preziosi e vedono complicarsi la corsa verso un posto in Champions League, mentre il calendario non offre pause facili e le dirette concorrenti restano in agguato. Juventus-Sassuolo: un pareggio che pesa. La partita contro il Sassuolo si era aperta con grandi desideri per la Juventus che aveva l’intenzione di consolidare attraverso una vittoria un piazzamento tra le prime quattro. Tuttavia, il pareggio ottenuto allo stadium rallenta la Juventus e conferma ancora una volta un trend preoccupante: la Juventus fatica a trovare continuità partendo dall’attacco alle lacune difensive che hanno determinato un’amaro pareggio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus rallenta ancora: la corsa Champions si complica

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Un pareggio che pesa La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo e rallenta la corsa Champions. Dopo un grande primo tempo, i bianconeri calano nella ripresa e pagano caro gli errori sotto porta. Due punti persi che complicano la corsa al quarto x.com

La Juventus rallenta nella corsa Champions, perdendo la possibilità di superare momentaneamente il Como. I bianconeri pareggiano 1-1 in casa col Sassuolo, dopo un primo tempo ben giocato e aperto da Yildiz, facendosi riprendere in un secondo tempo ca facebook