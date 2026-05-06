VPA Serie B Stagione 2 | Chikara domina ma la corsa playoff è apertissima
Nella 17ª giornata della VPA Serie B Stagione 2, Chikara mantiene il suo ruolo di capolista con 43 punti, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra continua a guidare la classifica, mentre la corsa ai playoff rimane molto aperta e ancora tutta da definire. La giornata ha visto anche altre formazioni in azione, ma il risultato più importante riguarda il primo posto occupato da Chikara.
La 17ª giornata della VPA Serie B Stagione 2 consolida il primato di Chikara, sempre più leader del campionato con 43 punti. La capolista manda un segnale fortissimo travolgendo Inglorious Lions con un netto 7-0, una delle vittorie più pesanti della stagione. Lotta al vertice. Alle spalle di Chikara, ASD Chisola resta in scia (39 punti) grazie al successo per 2-0 contro Orange Foxes FC, mentre Nameless eSports completa il podio (38 punti) battendo Compari FC 3-1. Non molla la presa neanche R3D Galacticos, nonostante la sconfitta contro CSP Gelas (0-3), mentre Sestri Levante eSp continua la sua risalita con una vittoria importante. I risultati della 17ª giornata.🔗 Leggi su Esports247.it
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Si parla di: VPA Serie B Round 15 | Colpo di scena al vertice! CHIKARA cade ma il Chisola non ne approfitta; VPA Serie A Stagione 2 | Crema domina Helios vola Tutto sulla 17ª giornata.