Nella quindicesima giornata della VPA Serie B si sono verificati diversi cambiamenti in classifica, con la sconfitta del leader della graduatoria e alcune squadre che hanno sfruttato l’occasione per avanzare. La partita tra le prime della classe si è conclusa con una sorpresa, mentre il team che occupa la seconda posizione non è riuscito a capitalizzare il passo falso. La giornata si è conclusa con un quadro della classifica che si è leggermente modificato.

Una quindicesima giornata ricca di sorprese e capovolgimenti di fronte quella appena conclusasi nella VPA Serie B. Il turno odierno ha regalato emozioni forti, rimescolando le carte nella lotta per la promozione e mettendo in luce prestazioni individuali da urlo. Il Big Match: Crollo della Capolista. Il risultato più clamoroso arriva dal campo dell’ ULTR4SMENTALITY, dove la capolista CHIKARA ha subito una battuta d’arresto inaspettata. I padroni di casa si sono imposti per 2-1, portandosi a quota 28 punti e consolidando il settimo posto. Per i CHIKARA si tratta di una sconfitta indolore solo sulla carta: restano primi a 37 punti, ma il fiato sul collo delle inseguitrici si fa ora più pesante.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - VPA Serie B, Round 15: Colpo di scena al vertice! CHIKARA cade, ma il Chisola non ne approfitta

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