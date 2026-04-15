VPA Serie B Round 11 | I CHIKARA espugnano la vetta risponde il Sestri

Nel Round 11 della VPA Serie B, i CHIKARA hanno conquistato la prima posizione, superando la squadra che occupava il vertice, mentre il Sestri ha risposto con una vittoria. La partita ha segnato un punto di svolta in classifica e ha visto protagonisti giocatori che hanno messo in mostra un livello tecnico elevato. La giornata ha confermato l’intensità e la competitività del campionato cadetto.

BOLOGNA – Se la Serie A regala scintille, la VPA Serie B (Stagione 2) non è da meno. Il Round 11 ha emesso verdetti pesantissimi per la zona promozione, con un cambio della guardia al vertice e prestazioni individuali che confermano l’altissimo livello tecnico del campionato cadetto. Analisi del Round: I CHIKARA si prendono il comando. Colpaccio dei CHIKARA che, grazie alla vittoria di misura per 1-0 contro il Medania Esports, si portano solitari in testa alla classifica con 28 punti. Un sorpasso favorito anche dal rinvio del match dell’ ASD Chisola, che resta a 27 punti ma con una partita in meno, promettendo un duello d’altri tempi per la vittoria finale.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie B, Round 11: I CHIKARA espugnano la vetta, risponde il Sestri. VPA Serie A, Round 24: il Crema scappa, ma la vetta continua a bruciareVPA Serie A Round 24: il Crema allunga in vetta, ma Helios e Fasano restano in scia. VPA Serie A, Round 11: Il Crema non si ferma più, Joga Bonito dà spettacolo. Mirotake a centrocampo.MILANO – La 11ª giornata della VPA Serie A (Stagione 2) consolida le gerarchie in vetta, regala valanghe di gol e mette in mostra talenti individuali...