Visite guidate condotte dagli studenti all’Abbazia di Pomposa

Oggi e domani sono in programma visite guidate all’Abbazia di Pomposa, condotte dagli studenti che illustreranno le caratteristiche storiche e artistiche del complesso. Le visite offrono l’opportunità di esplorare l’interno e i dettagli architettonici dell’edificio, aperto al pubblico in queste giornate dedicate alla scoperta del patrimonio culturale. L’iniziativa coinvolge i giovani nel ruolo di guide e promuove la conoscenza del sito.

Oggi e domani si potranno scoprire le bellezze della millenaria abbazia di Pomposa, attraverso la visita guidata a cura degli Apprendisti Ciceroni delle classi 3^ e 4^ del Liceo Linguistico dell’istituto Superiore "Guido monaco di Pomposa", che hanno partecipato al progetto Giovani Ciceroni del Comune di Codigoro. Il punto d’incontro per coloro che vorranno fruire gratuitamente dell’opportunità sarà al gazebo Fai che festeggia le giornate di Primavera vicino all’entrata in abbazia. Gli orari di visita, con scadenza ogni ora, saranno dalle 10 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18 mentre per domani dalle 13 alle 18 con l’ultima visita alle 17:15.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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