Cartelli sbiaditi per l’Abbazia di Pomposa

Sabato e domenica prossimi si terranno le giornate del Fai presso l’Abbazia di Pomposa, un evento che invita i visitatori a scoprire il sito e le sue caratteristiche. Durante le due giornate, saranno aperti al pubblico vari spazi dell’abbazia e saranno presenti volontari per accompagnare i visitatori. Sono previsti anche momenti di approfondimento e visite guidate dedicate alla storia del complesso.

Sabato e domenica prossimi ci saranno le giornate del Fai presso Pomposa che celebra per tutto l’anno, il millennio dalla riconsacrazione dell’abbazia avvenuta nel 1026, ma poi presenta con cartelli indicatori stradali e turistici in condizioni pietose, spesso sbiaditi ed in alcuni casi quasi illeggibili. La competenza per l’installazione di cartelli stradali turistici spetta all’ente proprietario della strada che può essere nel nostro caso del Comune o dell’Anas o forse anche della Soprintendenza. Il sindaco di Codigoro Alice Zanardi spiega "cercherò di capire di chi sia la responsabilità della loro installazione, certo è che questo per Pomposa è un biglietto da visita bruttissimo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cartelli sbiaditi per l’Abbazia di Pomposa" Articoli correlati L’anno millenario dell’Abbazia di Pomposa"Mentre a Roma si chiude la Porta Santa, a Pomposa apriamo l’anno del millenario della consacrazione dell’abbazia". Più turisti all’Abbazia di Pomposa: "Premiati gli eventi per valorizzarla"L’Abbazia di Pomposa e il Museo Pomposiano, si confermano il secondo sito più visitato dell’Istituto, tra quelli a gestione diretta del Ministero,... Approfondimenti e contenuti su Cartelli sbiaditi per l'Abbazia di... Argomenti discussi: Cartelli sbiaditi per l’Abbazia di Pomposa. Cartelli sbiaditi per l’Abbazia di PomposaCodigoro: nell’anno del millennio della riconsacrazione, la segnaletica logora accoglie i turisti. Il sindaco: Brutto biglietto da visita ... ilrestodelcarlino.it L’anno millenario dell’Abbazia di PomposaMentre a Roma si chiude la Porta Santa, a Pomposa apriamo l’anno del millenario della consacrazione dell’abbazia. L’ha annunciato, ieri mattina, monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo di ... ilrestodelcarlino.it