**Comunali | da Venezia a Reggio Calabria mappa capoluoghi al voto De Luca in corsa a Salerno**
Nelle città italiane come Venezia e Reggio Calabria, le elezioni comunali sono ormai imminenti e gli schieramenti si preparano a confrontarsi. A Salerno, il sindaco uscente De Luca si candida di nuovo, puntando a mantenere il ruolo. Le liste e i candidati si stanno definendo, mentre i cittadini si avvicinano alle urne con attese e dubbi. Le campagne elettorali sono in pieno fermento in molte città del Paese.
Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Mancano tre mesi e le certezze sono ancora poche ma i lavori già in corso. A fine maggio, il 24 e 25, andranno al voto 15 capoluoghi di Provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. Otto di questi sono attualmente governati dal centrosinistra e sette dal centrodestra. VENEZIA E SALERNO - Occhi puntati in particolare su Venezia e Salerno. Nel capoluogo veneto, il centrosinistra ha ufficializzato ieri la candidatura di Andrea Martella del Pd. Senatore e attuale coordinatore veneto dem tenterà di strappare il comune, guidato fin qui da Luigi Brugnaro, al centrodestra che invece non ha ancora individuato il candidato.🔗 Leggi su Iltempo.it
