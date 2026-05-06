Volvo EX30 Cross Country | la prova del Suv compatto con il pallino dello sterrato

Una nuova versione del SUV compatto elettrico di origine svedese, pensata per affrontare anche terreni sterrati, è stata sottoposta a prova su strada. Si tratta della variante più orientata all’off-road del modello, caratterizzata da caratteristiche specifiche che ne migliorano la capacità in fuoristrada. La prova si è concentrata sulle performance e le peculiarità di questa versione, che si distingue per un design compatto e una vocazione all’avventura.

Volvo alimenta la propria dinastia di vetture Cross Country dal 1997, quando equipaggia per la prima volta la station wagon V70 con sospensioni rialzate e assetto più morbido per migliorarne il comportamento fuori dall'asfalto. Una filosofia nata anzitutto mettendo nel mirino le lunghe strade sterrate che attraversano la Scandinavia, ma presto apprezzata anche al di fuori per via della versatilità offerta. Originariamente "nicchia nella nicchia", con la sola concorrenza di Audi Allroad e Subaru Outback nel segmento delle wagon a ruote alte, oggi la sigla Cross Country si espande per la prima volta anche verso vetture che parlano la lingua del fuoristrada sin dalla nascita.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Volvo EX30 Cross Country: la prova del Suv compatto con il "pallino" dello sterrato 2026 Volvo EX30 Cross Country - Does it really go Off-Road Notizie correlate Volkswagen ID Cross: il nuovo SUV elettrico compatto(Adnkronos) – La strategia elettrica di Volkswagen entra in una nuova fase con l’arrivo della Volkswagen ID Cross, un SUV compatto destinato a... Yaris Cross vs T-Cross: quale B-SUV scegliere?La Toyota Yaris Cross e la Volkswagen T-Cross sono i due B-SUV più cercati in Italia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Volvo EX30 Cross Country P5 Long Range electric Ultra rwd nuove, listino prezzi auto nuove; Volvo 2026: modelli e prezzi (EX30, XC40, EX60, EX90, ES90); Volvo avvia l’integrazione di Google Gemini su oltre 2,5 milioni di auto; Nuova Cupra Born prova su strada, prestazioni e prezzi. Volvo EX30 Cross Country: veste off-road per il crossover elettrico [FOTO]La Volvo EX30 Cross Country, della quale la Casa scandinava ha mostrato le prime immagini, farà il suo debutto sul mercato nel corso del 2024. A sottolineare il suo spirito off-road c’è una specifica ... motorionline.com Volvo EX30 Cross Country: come va il Suv elettrico compatto con la passione per il fuoristradaLa nuova Volvo EX30 Cross Country è la versione versatile e votata all’off-road della EX30. Rigorosamente a zero emissioni e con tanto di trazione integrale si propone come un’elettrica pura, a ... gazzetta.it Il Campionato Regionale Lazio 2026 di Cross Country e Country Derby si prepara a regalare una stagione entusiasmante per tutti gli appassionati di equitazione, adrenalina e competizione all’aria aperta. Un circuito pensato per valorizzare il talento di cavalie - facebook.com facebook