Volkswagen ID Cross | il nuovo SUV elettrico compatto

Volkswagen ha presentato il nuovo SUV compatto denominato ID Cross, che fa parte della sua strategia di ampliamento nel settore delle auto elettriche. Il modello si rivolge al segmento di veicoli elettrici accessibili e rappresenta una delle novità più recenti dell'azienda nel mercato automobilistico. La produzione e la commercializzazione sono previste nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – La strategia elettrica di Volkswagen entra in una nuova fase con l’arrivo della Volkswagen ID Cross, un SUV compatto destinato a giocare un ruolo chiave nel segmento delle elettriche accessibili. Il debutto commerciale è previsto in Europa nell’autunno 2026, con un prezzo d’ingresso attorno ai 28.000 euro. Pensata per un utilizzo quotidiano, la nuova. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Volkswagen ID. Cross, il test in anteprima del Suv piccolo elettricoDopo la Polo è il turno della T-Cross: l'elettrificazione della gamma Volkswagen passa attraverso il coinvolgimento delle vetture più compatte. Byd Atto 3 Evo: il Suv compatto elettrico si evolve. Come vaMolto più di un semplice restyling: Byd interviene in modo deciso sul suo C-Suv 100% elettrico Atto 3, tanto da evolverlo sotto molteplici aspetti. Volkswagen ID.Cross 1st Drive! The New Electric T-Cross Approfondimenti e contenuti su Volkswagen ID Cross il nuovo SUV... Temi più discussi: Volkswagen ID. Cross, ora sappiamo tutto: prezzi da 28.000 euro e fino a 436 km di autonomia - VIDEO | Quattroruote.it; Abbiamo guidato la Volkswagen T-Cross elettrica; Volkswagen ID. Cross 2026: prezzo, autonomia e dimensioni; Studio Aperto MAG: Volkswagen ID. Cross, un assaggio della nuova 100% elettrica Video. Volkswagen ID. Cross, sul mercato da 28.000 euroLa nuova Volkswagen ID. Cross sarà lanciata sul mercato europeo a partire dall'autunno 2026 ad un prezzo di partenza di circa 28.000 euro ... formulapassion.it Volkswagen ID. Cross, il SUV elettrico che punta a sparigliare il mercatoÈ proprio il prezzo il punto che può cambiare la percezione del modello. In un mercato in cui molte elettriche restano ancora lontane dal grande ... affaritaliani.it Un vizio alle batterie delle auto elettriche costringe #Volkswagen ad avviare una massiccia campagna di richiamo per oltre 90mila veicoli. Tutto questo mentre il costruttore di Wolfsburg affronta una crisi che non ha precedenti. x.com Volkswagen smette di fare auto e inizia a produrre armi israeliane. Non è uno scenario ipotetico: è quanto emerge dalle trattative in corso tra il colosso di Wolfsburg e Rafael Advanced Defense Systems, il gruppo che produce l’Iron Dome. Il piano prevede di c - facebook.com facebook