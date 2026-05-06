I volontari continuano a offrire supporto nonostante i costi crescenti della benzina, che rende più difficile spostarsi e portare avanti le loro attività. Con il volante tra le mani, affrontano ogni giorno con determinazione, senza ricevere compensi e mettendo a disposizione il proprio tempo per aiutare gli altri. La loro presenza resta costante, anche quando le spese aumentano e le sfide si fanno più complesse.

Nessuno li ferma, perché davanti al parabrezza, il volante stretto tra le dita, hanno una missione. Che hanno scelto, a costo zero per la comunità, la solidarietà un dono. La missione di aiutare gli altri. Sono 500 i volontari dell’Auser, oltre 40 mezzi che vanno avanti e indietro per le strade della città e della provincia. Difficile riassumere quello che fanno ogni giorno. Dicono presente, il sorriso della gentilezza, in musei, biblioteche, teatri. Tirano a lucido il verde pubblico. Ancora, danno un occhio attento agli alunni nelle scuole e sugli scuolabus. Ingranano le marce, per portare anziani e disabili, una parola gentile quando le porte si aprono e loro salgono a bordo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volontari, il conto amaro: "Benzina sempre più cara. Ma la solidarietà resiste"

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