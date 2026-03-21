Nel 2025, una famiglia di Macerata ha speso in media 587 euro per la bolletta dell’acqua, cifra inferiore alla media regionale di 643 euro ma superiore a quella nazionale di 528 euro. La differenza tra i costi locali e quelli delle altre aree si riflette nei dati pubblicati, mentre i costi continuano a salire su scala generale.

È di 587 euro la spesa media sostenuta da una famiglia di Macerata per la bolletta idrica nel 2025, inferiore alla media marchigiana, che è di 643 euro, ma superiore alla media nazionale, che si è attestata a 528 euro. Rispetto al 2024 c’è un incremento medio di 39 euro, pari ad una crescita del 7,2% che, sommata al + 7,2% del 2023, si traduce in un aumento del 14,4% in due anni. Se si allunga l’arco temporale fino al 2019, quando per 192 metri cubi la spesa media annua per una famiglia maceratese era di 480 euro, ci si accorge che l’aumento è stato ben più consistente: in sei anni la bolletta è cresciuta di 107 euro, ed è destinata ad aumentare ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqua sempre più cara. Aumentano i costi, ma in regione va peggio

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