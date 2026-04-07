Nel tratto di mare tra il Golfo e il Golfo di Oman, si registrano un aumento dei transiti di petroliere, anche se ciò non ha ancora ridotto i prezzi del petrolio e della benzina, che continuano a salire. Le tensioni tra le nazioni coinvolte nel conflitto persistono, e le condizioni per un possibile cessate il fuoco non sono ancora favorevoli. Lo stretto di Hormuz rimane un punto chiave per il traffico di greggio a livello globale.

Le condizioni per il cessate il fuoco non sono ancora mature, ma qualcosa si muove nello stretto di Hormuz. Gli ultimi dati indicano l'intensificarsi degli attraversamenti negli ultimi giorni. Stando a quanto risulta dal servizio di monitoraggio Marine Traffic, il traffico «ha mostrato un notevole incremento» durante il fine settimana con 10 navi transitare dallo stretto nella giornata di sabato e 11 attraversamenti il giorno successivo, ossia il livello più alto dallo scoppio del conflitto. Numeri ancora ben inferiori rispetto alle oltre 100 navi che transitavano ogni giorno prima della guerra, ma la tendenza appare marcata. Fonti iraniane... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Più transiti a Hormuz ma non basta: petrolio alle stelle e benzina più cara

Iran, lo spettro di Hormuz svuota il portafoglio degli italiani: bollette da +350 euro a famiglia e benzina alle stelle. I settori più a rischio rincariA due settimane dall’esplosione delle ostilità in Iran, l’economia italiana inizia a presentare il conto.

Petrolio e metano alle stelle, Borse europee in picchiata. Ma a tremare di più è la CinaSi intensifica lo scontro in Medio Oriente dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti all’Iran.

Temi più discussi: Stretto di Hormuz: verso nuovi scenari; Hormuz non riapre più. Grazie a Trump, l’Iran si scopre più forte; Hormuz? È aperto: basta pagare; Chi controlla oggi lo Stretto di Hormuz? Tra Usa e Iran è guerra di propaganda.

Più transiti a Hormuz ma non basta: petrolio alle stelle e benzina più caraLe condizioni per il cessate il fuoco non sono ancora mature, ma qualcosa si muove nello stretto di Hormuz. Gli ultimi dati indicano l'intensificarsi degli attraversamenti negli ultimi giorni. Stando ... ilgiornale.it

«Hormuz non è chiuso, ecco i trucchi delle navi per passare». Il folle viaggio di un analista di Wall Street nello Stretto (tra sigari cubani e contanti)«Nello Stretto di Hormuz navigano più imbarcazioni di quanto registrino i satelliti. Molte di queste riescono ad aggirare il blocco disattivando o falsificando i dati di ... ilmattino.it

Iran, media: il piano per la tregua potrebbe entrare in vigore oggi, prevede la riapertura di Hormuz - facebook.com facebook

L’Iran consegna i suoi “10 punti”: no al “cessate il fuoco temporaneo”, solo “permanente” Braccio di ferro sullo Stretto di Hormuz La guerra subisce una nuova escalation: colpiti impianti petrolchimici, università e zone civili Trump: ce lo chiedono gli iraniani L’a x.com