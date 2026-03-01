Supercoppa italiana volley trionfa Perugia! Verona battuta in finale

Nella finale della Supercoppa italiana di volley, la squadra di Perugia ha conquistato il trofeo battendo Verona in una partita lunga e combattuta a Trieste. Gli umbri hanno ottenuto la loro settima vittoria in questa competizione, portando a casa il titolo dopo un match intenso che ha visto entrambe le formazioni impegnate fino all'ultimo punto.

Per la settima volta Perugia conquista la Supercoppa diventando con Treviso la squadra con più successi in questa manifestazione. Nel match maratona di Trieste gli umbri mettono in bacheca il titolo numero 17 del club superando Verona 3-1 (27-25, 22-25, 21-25, 22-25) al termine di una partita spettacolare decisa dalla compattezza della Sir e dalla maggior abitudine a giocare partite di questo tipo dei ragazzi di Lorenzetti. Perugia sfrutta qualche errore in avvio di Verona e piazza un break che difende per buona parte del primo set (15-11 il massimo vantaggio). Ma gli umbri devono fare i conti con la vena del brasiliano Darlan. Le sue battute a tutto braccio mettono in crisi la seconda linea umbra (3 ace) e permettono alla squadra di Soli di rientrare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

