Sabato si terrà l'ultima partita della stagione di volley, caratterizzata da molte vicissitudini. Le giocatrici sono considerate di livello A, mentre la società non ha ancora ottenuto questa qualifica. Nel corso dell'ultimo turno di campionato di serie B1, l’Olimpia Teodora ha vinto contro Ostiano, una squadra di Cremona, anche se questa vittoria non influisce sugli obiettivi stagionali.

Gradita, anche se non rilevante per gli obiettivi stagionali, è giunta la vittoria dell’Olimpia Teodora contro Ostiano (Cremona) nell’ultimo turno interno del campionato di serie B1. I verdetti, ora, sono tutti definiti: promozione per Olimpia, Ripalta e Campagnola e retrocessione per Anderlini Modena, Scandicci, Reggio Emilia e Riccione. Dopo un primo set in cui sono emersi chiaramente i valori, i ritmi sono scaduti e la partita si è trascinata, vivendo di occasionali fiammate in mezzo a tanti errori. Si tratta della dodicesima vittoria interna su 13 impegni, con la sola Campagnola che è riuscita a violare il PalaCosta, giusto 15 giorni fa....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Olimpia, sabato l’ultima gara di una stagione rocambolesca. Le giocatrici sono da A. La società ancora no

Sbig volley vs Olimpia volley - 30/01/2026

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