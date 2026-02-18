Biathlon Wierer | Prestazione negativa non dormo da giorni Sabato l’ultima gara olimpica

Lara Wierer ha ammesso di aver vissuto un momento difficile durante la staffetta di Anterselva, dove ha commesso errori al poligono e si è sentita sotto pressione. La biathleta italiana spiega di aver dormito poco negli ultimi giorni a causa dell’ansia per le competizioni. Sabato sarà il suo ultimo appuntamento olimpico, con la gara di mass start. La sua prestazione negativa ha attirato l’attenzione, lasciando molti tifosi dispiaciuti per l’addio alle Olimpiadi. La Wierer si prepara ad affrontare l’ultima sfida nel modo più sereno possibile.