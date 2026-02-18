Biathlon Wierer | Prestazione negativa non dormo da giorni Sabato l’ultima gara olimpica
Lara Wierer ha ammesso di aver vissuto un momento difficile durante la staffetta di Anterselva, dove ha commesso errori al poligono e si è sentita sotto pressione. La biathleta italiana spiega di aver dormito poco negli ultimi giorni a causa dell’ansia per le competizioni. Sabato sarà il suo ultimo appuntamento olimpico, con la gara di mass start. La sua prestazione negativa ha attirato l’attenzione, lasciando molti tifosi dispiaciuti per l’addio alle Olimpiadi. La Wierer si prepara ad affrontare l’ultima sfida nel modo più sereno possibile.
L’azzurra analizza la staffetta di Anterselva: errori al poligono e tanta tensione. Ora la mass start chiuderà la sua carriera ai Giochi. Non era il finale che sognava davanti al pubblico di casa. Dorothea Wierer ha vissuto una giornata complicata nella staffetta femminile di biathlon ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, pagando a caro prezzo le imprecisioni al poligono nella seconda frazione. La 35enne altoatesina ha commesso diversi errori nella serie in piedi, arrivando anche a scontare un giro di penalità. Un passaggio che ha compromesso le ambizioni di podio dell’Italia, poi scivolata lontano dalle posizioni di vertice.🔗 Leggi su Sportface.it
