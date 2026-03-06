Playoff Superlega Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

I playoff della Superlega 20252026 stanno per iniziare e vedranno in campo la Sir Susa Scai Perugia contro Vero Volley Monza. La partita si svolgerà tra le mura della squadra di casa, con i due team pronti a contendersi l'accesso alle fasi successive della competizione. La sfida sarà trasmessa in diretta e rappresenta l’inizio di un momento decisivo per entrambe le formazioni.

Si alza il sipario sulla parte clou della lotta scudetto: alle 21 si gioca gara uno e sarà indispensabile partire bene. C'è anche la radiocronaca sulla Rai Iniziano i Play Off di questo campionato di Superlega 20252026 che la Sir Susa Scai Perugia vivrà, ancora una volta, da protagonista! La formazione brianzola, guidata da coach Eccheli, ha giocato l’ultima di ritorno, mercoledì 25 febbraio, in trasferta sul campo della Cucine Lube Civitanova che si è imposta in tre set, poi ha avuto più di una settimana per prepararsi al meglio all’inizio dei PlayOff. Dall’altra il gruppo bianconero ha però tenuto alto il ritmo gara con i due match della Final Four di Supercoppa, conquistata al termine della finale con Verona, vinta 3-1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sir Susa Scai, Giannelli detta la linea prima dei playoff di Superlega: «Dare tutto come sempre»di Ca.For. Sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano ci si proietta sugli imminenti playoff di Superlega. Che saranno inaugurati proprio dalla Sir Susa Scai. Sabato 7 marzo alle 21, i Block Dev ... umbria24.it

Sir Susa Scai: perché per Angelo Lorenzetti sono alle porte dei playoff dal sapore specialedi Carlo Forciniti Si è appena congedato da Trieste con una Supercoppa dal valore unico. Speciale. Per le risposte date dalla sua squadra in un momento delicato – causa infortuni – della stagione. Ang ... umbria24.it

Volleyball World. . The #SuperLega Playoffs are about to begin — and the race for the title starts with a fascinating duel at setter. Simone Giannelli vs Jan Zimmermann, the captains of the Italian and German national teams, leading Perugia and Monza in G - facebook.com facebook