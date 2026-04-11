Volley Bergamo 1991 | Bolzonetti Eze Manfredini e Meli convocate dalla nazionale italiana

Quattro giocatrici del Volley Bergamo 1991 sono state convocate dalla nazionale italiana per le prossime competizioni. Durante la stagione 202526, queste atlete hanno partecipato a tutte le partite ufficiali del club, contribuendo ai risultati raggiunti. La convocazione rappresenta un riconoscimento per il loro rendimento e impegno sul campo, e si aggiunge alle selezioni delle precedenti stagioni. Le atlete coinvolte sono Bolzonetti, Eze, Manfredini e Meli.

Dal rossoblù all’azzurro. Quattro giocatrici che hanno disputato e concluso la stagione 202526 con il Volley Bergamo 1991 – Denise Meli, Alessia Bolzonetti, Linda Manfredini e Chidera Eze – sono state convocate dal Commissario Tecnico Julio Velasco per il collegiale della Nazionale italiana femminile. Il raduno è in programma a partire dal 13 aprile al Centro Pavesi FIPAV di Milano, punto di riferimento per l’attività delle squadre azzurre. Prenderà quindi ufficialmente il via la stagione 2026 delle azzurre, campionesse mondiali e olimpiche, impegnate in estate nella Volleyball Nations League e successivamente nel Campionato Europeo. A rappresentare il Volley Bergamo 1991 ci sarà anche un membro dello staff: il preparatore atletico Luca Rossini, convocato per far parte dello staff azzurro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il Volley Bergamo 1991 si arrende a Conegliano: perde e scivola fuori dalla zona playoffDanno e beffa per il Volley Bergamo 1991, che perde la quindicesima partita stagionale e anche il posto provvisorio ai playoff.

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Volley Bergamo 1991: Bolzonetti, Eze, Manfredini e Meli convocate dalla nazionale italianaDal rossoblù all’azzurro. Quattro giocatrici che hanno disputato e concluso la stagione 2025/26 con il Volley Bergamo 1991 – Denise Meli, Alessia Bolzonetti, Linda Manfredini e Chidera Eze – sono ... bergamonews.it

La stagione del Volley Bergamo si chiude con un tie break vincente a San GiovanniIl Volley Bergamo 1991 saluta l'annata 2025/26 con una vittoria con San Giovanni dopo 2 ore e 13 minuti di gioco. Kipp Mvp. bergamonews.it

LOVETH OMORUYI TOP SCORER Top Scorer nella sfida tra @megabox_volley e Bergamo con 18 punti, rivediamo alcuni dei colpi messi a segno da @_lovethomoruyi #Volleyball #Pallavolo #PlayoffChallenge #Omoruyi #Volley - facebook.com facebook