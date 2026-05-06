Volley A2 femminile la nuova Bartoccini MC Restauri seguita a prendere forma Il presidente assicura | Sarà un roster importante

La squadra di volley femminile di serie A2 sta completando la propria formazione in vista del nuovo campionato. Il presidente ha confermato che il roster sarà di livello importante, mentre la società continua a mettere insieme i giocatrici e il personale tecnico necessari. Nonostante la categoria inferiore, la squadra di Perugia si prepara a partire con ambizioni e una composizione che si sta definendo in queste settimane.

Nuovo campionato (di categoria inferiore) in vista, ma la Bartoccini MC Restauri Perugia c'è. E vuole esserci.La campagna acquisti, almeno sulla carta, è una chiara dimostrazione del fatto è che, con il giusto mix di qualità ed esperienza, si ha l'intenzione di tornare subito in serie A1.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Volley A2 femminile, la nuova Bartoccini MC Restauri ripartirà da Alessia FiesoliIl club rossonero inizia a porre i tasselli per la risalita ufficializzando la conferma della schiacciatrice: "Felicissima di restare" È stata una... Volley A2 femminile, Stefania Recchia sarà ancora il libero della Bartoccini MC Restauri PerugiaLa Bartoccini MC Restauri Perugia continua a porre le pietre per la costruzione della squadra che dovrà tentare l'immediata risalita in A1. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia si rinforza al centro con Claudia Consoli; Playoff Serie A2 Tigotà – Cala il sipario sulla Serie A: lo scontro finale tra Brescia e Padova vale l’A1; Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri annuncia la nuova palleggiatrice: Cecilia Nicolini; A2 femminile, Di Michele a RTTR Volley: Il sistema muro-difesa l’aspetto del gioco che ha funzionato meglio durante la stagione. Volley A2 femminile, la nuova Bartoccini MC Restauri seguita a prendere forma. Il presidente assicura: Sarà un roster importanteAntonio Bartoccini rassicura i tifosi sugli sforzi compiuti fino a questo momento dalla società: Stiamo mettendo insieme giocatrici di esperienza e grande qualità ... perugiatoday.it Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia si rinforza al centro con Claudia ConsoliRomana, classe 2002, la neo rossonera arriva dalla squadra della sua città e ha già le idee chiare: Vinciamo insieme ... today.it How do @verovolley girls take their coffee #coffee #volleyball #volley #pallavolo #viralvideos - facebook.com facebook #Volley La Sarlux #Sarroch ha scelto il suo prossimo head coach per la stagione 26/27 x.com