Volley A2 femminile Stefania Recchia sarà ancora il libero della Bartoccini MC Restauri Perugia

La squadra di volley femminile di serie A2 ha annunciato che Stefania Recchia resterà nel ruolo di libero. La società continuerà a lavorare sulla composizione della rosa per preparare la prossima stagione. La formazione si impegna a rafforzare la squadra in vista dell'obiettivo di promozione in A1. La conferma di Recchia fa parte del progetto di continuità della squadra.

La Bartoccini MC Restauri Perugia continua a porre le pietre per la costruzione della squadra che dovrà tentare l'immediata risalita in A1. Questa volta è toccato a Stefania Recchia, che dunque continuerà ad essere il libero delle Black Angels. L'annuncio è arrivato questo pomeriggio dallo stesso club di Pian Di Massiano. La classe 2005, nel corso di questo campionato assai travagliato, è stata una delle poche note liete, avendo risposto con determinazione e personalità ogni qual volta è stata chiamata in causa. “Sono felicissima di rimanere qui - ha subito dichiarato Recchia - Mi sento molto legata a Perugia: mi sono trovata benissimo con la città, con i tifosi e con tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

