Elodie e Franceska Nuredini nude e abbracciate in una jacuzzi con vista mare nuova vacanza insieme sul Lago di Garda - VIDEO

Durante una vacanza sul Lago di Garda, una cantante e una ballerina sono state riprese in una jacuzzi con vista mare, abbracciate e senza vestiti. Le immagini sono state diffuse online, alimentando le voci di una possibile relazione tra le due. La ripresa si è svolta in un contesto privato, mentre le due figure si trovavano in acqua, visibilmente vicine tra loro.

Elodie e Franceska Nuredini nude e abbracciate in una jacuzzi con vista mare sul Lago di Garda. La cantante e la ballerina sono da mesi al centro del gossip per una presunta relazione e non è la prima volta che condividono foto scattate durante le vacanze. Elodie e Franceska Nuredini nude e abbracciate in una jacuzzi "Elodie e Franceska sono fidanzate?", si chiedono tutti i fan vedendo continuamente le due artiste insieme. A differenza dei precedenti scatti postati sui social, questa volta le due ragazze appaiono nude e abbracciate in una jacuzzi. Non erano però sole. In alcune foto compaiono altre persone, tra le quali anche il collega Tananai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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