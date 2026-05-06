Voli Salvini | A lavoro per evitare aumenti biglietti e garantire continuità di servizio

Il ministro delle infrastrutture ha annunciato che si sta lavorando per evitare aumenti dei prezzi dei biglietti aerei e garantire la continuità del servizio. Ha inoltre riferito che il carburante per gli aerei sarà assicurato fino a maggio, sottolineando l’impegno del governo a mantenere stabile il settore dei trasporti aerei. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali modifiche alle tariffe o su altri interventi specifici.

Il carburante degli aerei garantito fino a maggio? “Stiamo lavorando per evitare un aumento indistinto dei biglietti. Ne approfitto per ringraziare il viceministro Rixi che ha appena concluso una riunione con Enac, Regione Sardegna e compagnie aeree per evitare che per tutto l’anno in corso ci siano aumenti di biglietti per chi deve andare o tornare dalla Sardegna”. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine del suo intervento al convegno di Agenda Italia “Nucleare, la sfida energetica per la crescita del Paese” a Palazzo Wedekind a Roma. Quanto alle scorte di jet fuel “stiamo lavorando per garantire una continuità di servizio”. A chi gli chiede se si sente di garantire che non verranno cancellati voli questa estate, il ministro risponde: “Stiamo lavorando per questo”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Voli, Salvini: “A lavoro per evitare aumenti biglietti e garantire continuità di servizio” Notizie correlate Leggi anche: Crisi a Montello, i sindaci del territorio: «Garantire continuità amministrativa» La cooperativa con 25 medici: "Garantire continuità assistenziale"Nasce in Umbria una nuova esperienza destinata a lasciare il segno sul futuro della medicina territoriale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aerei, Salvini: In Italia riserve di carburanti fino a maggio. Rischio tagli ai voli; Caro carburante, Salvini rassicura: Voli garantiti fino a maggio; Aerei, Salvini: In Italia c'è cherosene almeno fino alla fine di maggio. Restano le incognite per i voli in estate; Carburanti, Salvini Scorte di jet fuel fino a maggio, nessun rischio per i voli. Voli, Salvini: A lavoro per evitare aumenti biglietti e garantire continuità di servizioIl carburante degli aerei garantito fino a maggio? Stiamo lavorando per evitare un aumento indistinto dei biglietti. Ne approfitto per ringraziare il ... lapresse.it Salvini al Question Time: Riserve carburante aerei garantite fino a fine maggioIl ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene alla Camera sull'impatto della crisi dello Stretto di Hormuz sulle forniture di carburante per l'aviazione. affaritaliani.it Emergenza carburante, voli a rischio da giugno: quali rotte e in quali giorni e orari saranno tagliate - facebook.com facebook Crans, Italia presenta il primo conto alla Svizzera: 300mila euro per i voli con i feriti e le salme milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com