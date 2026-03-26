In Umbria è stata costituita una cooperativa composta da 25 medici con l’obiettivo di assicurare la continuità assistenziale sul territorio. L’iniziativa mira a rafforzare i servizi medici e a migliorare l’assistenza sanitaria nelle aree locali. La cooperativa si propone di offrire un punto di riferimento stabile per i cittadini, contribuendo alla gestione delle cure e delle emergenze.

Nasce in Umbria una nuova esperienza destinata a lasciare il segno sul futuro della medicina territoriale. Si chiama Medicina generale Umbria ed è una cooperativa composta da 25 medici di famiglia che hanno scelto di mettere in comune competenze, strumenti e organizzazione per rispondere in modo concreto alle trasformazioni della sanità territoriale e alle nuove esigenze dei cittadini. Il progetto, realizzato in collaborazione con Legacoop Umbria, rappresenta, la principale cooperativa, per dimensione, di medici associata al sistema cooperativo regionale. "L’obiettivo - dice Matteo Ragnacci presidente di Legacoop produzione e servizi Umbria - è costruire un modello moderno, capace di rafforzare la continuità assistenziale e soprattutto ha la finalità di migliorare la qualità del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cooperativa con 25 medici: "Garantire continuità assistenziale"

Articoli correlati

Salute. continuità assistenziale e Guardia Medica: "Servono medici: da mesi disservizi per i cittadini"Lettera alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e al direttore generale Emanuele Ciotti.

Carenza di medici nel Foggiano: non si riescono a coprire i turni di continuità assistenzialeIl segretario provinciale della Fimmg settore Continuità Assistenziale, Francesco Nardelli, ha accolto con favore l’unità di intenti emersa tra i...

Una raccolta di contenuti su La cooperativa con 25 medici Garantire...

Discussioni sull' argomento La cooperativa con 25 medici: Garantire continuità assistenziale; Coop Lombardia e Harley&Dikkinson siglano intesa per la riqualificazione energetica degli edifici; Parcheggi blu, via la società di gestione e dentro la società in house del Comune; Codrongianos, affidata alla coop. Aretè la gestione del Museo Ce.Do.C.

La cooperativa con 25 medici: Garantire continuità assistenzialeNasce in Umbria una nuova esperienza destinata a lasciare il segno sul futuro della medicina territoriale. Si chiama Medicina ... lanazione.it

Al via il confronto per garantire il posto di lavoro a 2mila dipendenti - facebook.com facebook

Oltre all'accordo di libero scambio, che dovrebbe garantire una forte crescita delle esportazioni europee, l’Ue e l’Australia hanno anche sottoscritto una nuova partnership di sicurezza. Estratto dal Mattinale europeo. x.com