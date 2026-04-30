Disney+ e Universal hanno annunciato una collaborazione per il ritorno di Casper, con Steven Spielberg coinvolto come produttore. La notizia arriva dopo il successo internazionale di Mercoledì su Netflix, che ha portato nuova attenzione ai grandi franchise del passato. La produzione è in fase di sviluppo e i dettagli sul progetto non sono ancora stati comunicati. La collaborazione tra le due aziende e il coinvolgimento di Spielberg segnano un momento importante per il rilancio di questo personaggio iconico.

Il successo planetario di Mercoledì su Netflix ha tracciato una nuova rotta per i grandi franchise del passato. Nessuno avrebbe immaginato che il reboot de La Famiglia Addams, firmato da Tim Burton e interpretato da una magnetica Jenna Ortega, sarebbe diventato la serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma. Oggi, Disney+ sembra intenzionata a seguire la stessa scia, puntando su un altro personaggio iconico: Casper. Un aggiornamento moderno: Casper diventa “oscuro”?. Secondo quanto riportato da Deadline, la nuova serie di Casper sarà un “aggiornamento moderno” del franchise. L’obiettivo dichiarato è replicare il successo di Wednesday, virando verso atmosfere più dark e misteriose.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disney+ e Universal insieme per il ritorno di Casper: Steven Spielberg alla produzione!

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