È Three Incestuous Sisters il nuovo film di Alice Rohrwacher con tante stelle | Dakota Johnson Saoirse Ronan Jessie Buckley e Josh O' Connor

Un cast di stelle di Hollywood per il film forse più ambizioso della regista italiana. Che porta sul grande schermo la graphic novel di Audrey Niffenegger dal titolo Three Incestuous Sisters Quattro attori tra i più richiesti del momento, una regista italiana che non ha mai inseguito il mainstream, e una graphic novel di Audrey Niffenegger da cui la sceneggiatura si discosta così tanto che i produttori preferiscono non raccontare nulla della trama. Three Incestuous Sisters di Alice Rohrwacher nasce già avvolto in un alone di curiosità. La cineasta umbra, già autrice di pellicole bellissime come Le meraviglie (Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes 2014), Lazzaro felice e La Chimera, si prepara a girare il suo primo film interamente in lingua inglese con Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’Connor. 🔗 Leggi su Amica.it

