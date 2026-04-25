La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 sul campo del Bologna durante la 34ª giornata di Serie A. La partita si è svolta allo stadio 'Dall'Ara' e i giallorossi si sono portati a 61 punti in classifica, riducendo a due lunghezze il distacco dalla quarta posizione occupata dalla Juventus. La conquista dei tre punti permette alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League.

La Roma batte 2-0 al 'Dall'Ara' il Bologna nel match valido per la 34a giornata di Serie A e resta in corsa per la qualificazione in Champions League salendo a 61 punti, momentaneamente a -2 dalla Juventus quarta in classifica. I giallorossi risolvono la partita nel primo tempo, grazie alla rete di Malen al 7' con un tiro sul secondo palo su servizio in profondità di El Aynaoui. Proprio il centrocampista marocchino raddoppia in contropiede subito prima dell'intervallo su assist dello stesso Malen. Il Bologna incassa così la seconda sconfitta di fila e resta fermo a 48 punti, a meno sei dal settimo posto occupato attualmente dall'Atalanta. ...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, la Roma passa a Bologna e mette pressione a Milan e Juve

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