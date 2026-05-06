A Rimini, i costi degli appartamenti sono saliti oltre i 3.000 euro al metro quadrato, specialmente nelle zone centrali e vicino alle mura medievali. Riccione si posiziona sopra Roma in termini di prezzo al metro, rendendo le abitazioni in questa località più costose rispetto alla capitale. Questi dati si riferiscono ai valori medi rilevati nel mercato immobiliare locale e sono stati registrati nelle aree più centrali e di pregio.

Nel centro di Rimini e nelle zone a ridosso delle mura medioevali, i prezzi medi a metro quadrato delle abitazioni hanno fatto registrare valori medi di 3.178 euro a metro quadrato. Il prezzo medio sale per le nuove costruzioni e si abbassa – ma non di molto – per l’usato. Mentre nel febbraio del 2024 il valore medio era al di sotto dei 3mila euro. È solo un esempio dell’incremento dei prezzi delle case a Rimini. Un aumento che tocca anche le altre città della costa. Diversa la situazione in Valmarecchia e Valconca. A Novafeltria bastano 1.104 euro al metro quadrato. A scattare la fotografia del mercato immobiliare è l’ultimo report di Idealista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volano i prezzi degli appartamenti . Sopra i 3mila euro al metro a Rimini. E Riccione è più cara di Roma

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