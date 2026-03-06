Benzina prezzi volano sopra i due euro al litro Il governo corre ai ripari | Tasse su chi specula

I prezzi della benzina hanno superato i due euro al litro, con un aumento che riguarda anche il diesel. La situazione si mantiene stabile nonostante gli interventi del governo, che ha annunciato misure contro le speculazioni. La guerra in Medio Oriente continua a influenzare il mercato e a generare preoccupazioni tra distributori e consumatori.

Continua a salire il prezzo di benzina e diesel con il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, mettendo in allarme distributori e consumatori. Con il governo che ora si dice pronto a correre ai ripari per fermare l'eventuale speculazione. Non solo sul costo dei carburanti, ma più in generale sull'energia, per evitare che esplodano ancora i costi delle utenze e degli alimentari (trainati dal possibile balzo dei costi di trasporto e logistica). Questo dopo anni di pesante ribasso e potere d'acquisto in calo, anche vista la stagnazione degli stipendi. Ieri, con il Brent è arrivato a quasi 85 dollari al barile (mentre il Wti è salito a 79,9 dollari al barile), il prezzo della benzina in modalità self service è arrivato a una media di 1,72 euro al litro (in crescita di altri 31 millesimi).