I prezzi della benzina si avvicinano ai 2 euro al litro, con differenze che variano tra le diverse regioni. A Bolzano e nelle zone del Sud i costi sono più elevati rispetto ad altre aree. Nel frattempo, un nuovo decreto approvato in Consiglio dei ministri stabilisce che il prezzo del gasolio resterà invariato, eliminando il disallineamento tra i due carburanti.

Il disallineamento tra il prezzo della benzina e quello del gasolio ha le ore contate. Con il nuovo decreto, varato in Consiglio dei ministri giovedì, il costo del diesel rimarrà lo stesso, mentre quello della verde aumenterà di 18,3 centesimi al litro. I listini alle stazioni, dal 2 maggio, si aggireranno intorno ai 2 euro al litro per entrambi i carburanti. Il nuovo sconto sulle accise della benzina, infatti, è di 6,1 centesimi al litro. Quello che è stato in vigore dal 19 marzo all’1 maggio, invece, è di 24,4 centesimi al litro, lo stesso che rimarrà per il gasolio. Il motivo che ha spinto il governo ha optare per due sconti diversi è la differenza di prezzo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Benzina, prezzi verso i 2 euro al litro. Più cara a Bolzano e al Sud

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