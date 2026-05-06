A Amsterdam si discute di una possibile restrizione alla pubblicità di prodotti considerati non etici, in particolare quelli legati alla carne. La proposta mira a limitare gli spot pubblicitari che promuovono i piaceri legati a questo settore, mentre le pubblicità con donne in vetrina rimangono consentite. La decisione coinvolge le autorità locali e si inserisce nel dibattito sulla pubblicità e i contenuti che vengono diffusi in città.

Basta pubblicità sui piaceri della carne ad Amsterdam. No tranquilli, le donnine discinte in vetrina rimangono. Quelle le puoi continuare a vedere. Anche le canne te le puoi fumare. Ma niente più pubblicità di hamburger o suv a benzina alle fermate del tram. Amsterdam si unisce a Genova ed Edimburgo in questa grottesca operazione di virtue-signaling. Una vera e propria crociata contro cose normali che piacciono alle persone normali perché c’è da salvare il pianeta. I consiglieri di GroenLinks e Partij voor de Dieren esultano: «Impediamo alle multinazionali di dirci cosa mangiare e comprare». In compenso però vorrebbero imporci loro cosa mangiare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vogliono vietare spot di prodotti non "etici"

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