I servizi sociali hanno deciso di vietare le videochiamate tra i bambini e la madre di una famiglia nel bosco, sostenendo che queste li innervosiscono. La decisione è stata presa in risposta alle richieste delle autorità, che temono effetti negativi sulla serenità dei minori. La vicenda ha suscitato numerose reazioni pubbliche e continua a essere al centro del dibattito sulle modalità di tutela dei minori.

Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco continua a scuotere l’opinione pubblica e a sollevare interrogativi profondi sulla gestione dei minori da parte delle istituzioni italiane. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, la situazione si è ulteriormente inasprita dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto. Attualmente, i servizi sociali starebbero valutando una misura estrema: la sospensione delle videochiamate tra la madre e i suoi figli. Questa ipotesi nasce da una relazione tecnica in cui si legge che i bambini manifesterebbero un forte nervosismo e un repentino mutamento dell’umore subito dopo aver interagito virtualmente con la figura materna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, i servizi social vogliono vietare le videochiamate tra i bimbi e la mamma: “Li innervosiscono”

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