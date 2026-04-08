I dem vogliono vietare la kermesse della Lega

I Democratici hanno espresso la volontà di vietare la manifestazione organizzata dalla Lega. La discussione si è infiammata, con accuse di atteggiamenti autoritari che hanno portato a un clima di tensione. La manifestazione, prevista a Milano, è al centro di confronti tra le parti politiche, con le posizioni dei dem che si oppongono a quella dei sostenitori della Lega. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulle libertà pubbliche e le restrizioni.

A furia di gridare al regime, è finita che il regime è arrivato davvero, ma è rosso, ha le insegne del Partito democratico e ha Milano come quartier generale. I fatti. Il Pd milanese vuole impedire alla Lega di fare la manifestazione del prossimo 18 aprile, che ha come temi forti il classico “Padroni a casa nostra” e il contrasto all’ immigrazione clandestina, tramite remigrazione. Cioè: chi viene qui per lavorare è il benvenuto, chi viene per delinquere deve essere rispedito a casa sua. Remigrato, appunto. Un concetto semplice, ma non per la sinistra, che da sempre sogna di sostituire popolo ed elettorato con migranti di seconda e terza generazione più inclini a votare “dalla parte giusta”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I dem vogliono vietare la kermesse della Lega La proposta della Lega per la festa della donna: multa e carcere per vietare il veloUn disegno di legge per vietare l’uso del velo nei luoghi pubblici, intervenendo più duramente su chi obbliga le proprie figlie a indossarlo. Famiglia nel bosco, i servizi social vogliono vietare le videochiamate tra i bimbi e la mamma: “Li innervosiscono”Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco continua a scuotere l’opinione pubblica e a sollevare interrogativi profondi sulla gestione dei minori da...