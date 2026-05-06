L’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso nuovamente il suo interesse nel contattare gli alieni, affermando di voler essere lui a dare il benvenuto ai visitatori extraterrestri. La sua dichiarazione arriva dopo le affermazioni fatte a febbraio scorso, che avevano attirato molta attenzione sui social e nei media. Obama ha voluto precisare la sua posizione in merito ai presunti incontri con oggetti volanti non identificati.

Barack Obama è tornato a parlare di alieni e UFO, questa volta per chiarire definitivamente la sua posizione dopo le dichiarazioni virali di febbraio scorso. Durante un’intervista con Stephen Colbert per il Late Show di CBS, l’ex presidente degli Stati Uniti ha smontato con ironia le teorie del complotto che vogliono il governo americano in possesso di prove concrete sull’esistenza di vita extraterrestre. Quando Colbert gli ha fatto notare che “nessuno ti ha creduto” dopo che Obama aveva cercato di ridimensionare le sue affermazioni precedenti sugli alieni, l’ex presidente ha risposto che il governo americano non sa mantenere i segreti. “Per...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Voglio essere io a dare il benvenuto agli alieni”: Obama si candida per il primo contatto

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