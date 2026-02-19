Trump e il rimprovero a Obama | Ha rivelato informazioni sugli alieni
Donald Trump ha criticato Barack Obama per aver svelato informazioni riservate sugli alieni, accusandolo di aver condiviso dettagli sensibili. La causa della polemica è una dichiarazione di Obama, che ha fatto trapelare qualche notizia riguardante presunti incontri con extraterrestri. Trump, durante un volo dell’Air Force One, ha ribadito che tali rivelazioni non dovrebbero essere fatte pubblicamente. La discussione si accende in un momento in cui l’amministrazione statunitense mantiene il massimo riserbo su eventuali incontri con civiltà aliene.
(Adnkronos) – Barack Obama "ha rivelato informazioni classificate" sugli alieni, e "non deve farlo". Donald Trump, rispondendo a una domanda dall'Air Force One, si esprime così sulle dichiarazioni dell'ex presidente circa la possibile esistenza degli alieni. "Ha commesso un grave errore, ha fornito informazioni classificate. Non so se sono veri o no, non ho un'opinione..
Obama, retromarcia sugli alieni: “Non ho mai visto prove”Barack Obama ha dichiarato di non aver mai incontrato prove di contatti con gli alieni, facendo marcia indietro rispetto a recenti voci che avevano alimentato speculazioni su possibili incontri.
Obama, retromarcia sugli alieni: "mai visto prove, veramente!"Barack Obama ha dichiarato di non aver mai visto prove di incontri con gli alieni, spiegando di non aver mai avuto segnali concreti che dimostrino la presenza di extraterrestri.
