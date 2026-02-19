Trump e il rimprovero a Obama | Ha rivelato informazioni sugli alieni

Donald Trump ha criticato Barack Obama per aver svelato informazioni riservate sugli alieni, accusandolo di aver condiviso dettagli sensibili. La causa della polemica è una dichiarazione di Obama, che ha fatto trapelare qualche notizia riguardante presunti incontri con extraterrestri. Trump, durante un volo dell’Air Force One, ha ribadito che tali rivelazioni non dovrebbero essere fatte pubblicamente. La discussione si accende in un momento in cui l’amministrazione statunitense mantiene il massimo riserbo su eventuali incontri con civiltà aliene.

(Adnkronos) – Barack Obama "ha rivelato informazioni classificate" sugli alieni, e "non deve farlo". Donald Trump, rispondendo a una domanda dall'Air Force One, si esprime così sulle dichiarazioni dell'ex presidente circa la possibile esistenza degli alieni. "Ha commesso un grave errore, ha fornito informazioni classificate. Non so se sono veri o no, non ho un'opinione..🔗 Leggi su Periodicodaily.com

