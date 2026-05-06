Dopo un lungo digiuno, l’attaccante ha segnato un gol decisivo che potrebbe influenzare la corsa alla qualificazione in Champions League. Con il ritorno del numero nove, la squadra potrebbe modificare il modulo di gioco adottato finora. La rete segnata ha aumentato le possibilità di ottenere un risultato utile nelle prossime partite fondamentali per il piazzamento finale. Restano da valutare le reali probabilità di centrare l’obiettivo qualificazione.

? Cosa scoprirai Come cambierà il modulo di Spalletti con il ritorno del numero nove?. Quali sono le probabilità reali di raggiungere la Champions dopo questo gol?. Perché il segno di Vlahovic influisce così tanto sul morale dello spogliatoio?. Cosa aspettarsi dal rendimento del serbo nelle prossime sfide decisive?.? In Breve Ultimo gol di Vlahovic risale al 29 ottobre contro l'Udinese.. L'ultimo episodio celebrativo in Europa avvenne il 4 novembre contro lo Sporting Lisbona.. Spalletti deve integrare il centravante serbo nelle strategie per la Champions League.. Raiuno trasmette Misteri a Villa Borghese con Roberta Valente da giovedì 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vlahovic rompe il digiuno: il gol che rilancia la corsa Champions

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