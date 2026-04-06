Il match tra Udinese e Como si conclude senza reti, lasciando entrambi i team con un punto ciascuno. La partita si svolge in un clima di equilibrio, senza occasioni di rilievo da entrambe le parti. Il risultato influisce sulla classifica, con il Como che avanza di qualche posizione ma vede rallentare le speranze di agganciare la zona Champions. La sfida si inserisce in un momento di media classifica per entrambe le squadre.

Finisce 0-0 la partita fra Udinese e Como, con i lariani che muovono la classifica ma rallentano nella volata per la Champions League. Quello del Bluenergy Stadium è stato un incontro molto fisico, con poche azioni offensive e senza il solito Como spumeggiante. Anche i due portieri si sono messi poco in evidenza, per le poche azioni conclusive. Fabregas, con Rodriguez e Ramon infortunati, sceglie una formazione diversa da quella della vittoria con il Pisa, con Carlos in difesa e Diao sulla fascia. Fuori anche Baturina per Caqueret. Si inizia con il solito possesso lariano: Diao prova più volte a rompere gli indugi e al 6' ci riesce con una gran discesa, che regala il primo angolo ai lariani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Como non brilla a Udine: un pareggio senza gol che rallenta la corsa in zona Champions

Il Como sbatte contro l'Udinese e rallenta la sua corsa ChampionsDopo cinque vittorie di fila i lariani non vanno oltre lo 0-0 in Friuli UDINE - Il Como sbatte sul muro dell'Udinese e rallenta la sua rincorsa alla...

Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions(Adnkronos) – Udinese e Como pareggiano 0-0 oggi lunedì 6 aprile nel match della 31esima giornata della Serie A.

Temi più discussi: Chi brilla al Como: 5 giocatori da tenere d'occhio in questo momento; Fabregas: Ci sono italiani che mi piacciono, ma giocano con Juve e Inter. E per Palestra vogliono 40 mln; quote Pisa Torino: il pronostico sulla partita; Top e Flop Poggibonsi-Orvietana 0-0: voti e pagelle.

Il Como di Fabregas brilla anche senza Nico Paz: Da Cunha piega l'Udinese di misuraIl primo tempo registra un dominio totale del Como. Al 17’ Piotrowski trattiene vistosamente Moreno per la maglietta e l’arbitro può solo fischiare il rigore: dal dischetto si presenta Da Cunha, che ... corrieredellosport.it

Il Como chiude anche la pratica Pisa e vola a cinque vittorie consecutive consolidando il quarto postoIl Como non si ferma più ed entra in modalità schiacciasassi, dopo il 6-0 al Torino nel mese di Gennaio, ecco che arriva un altro parziale pesantissimo chiudendo per 5-0 lo scontro casalingo contro il ... msn.com

Inter-Roma 5-2. Udinese-Como 0-0. Oggi non si calcola. Oggi non si gestisce. Oggi si vince. All’Allianz Stadium deve esserci una sola cosa: fame! Fame vera. Fame di chi sa che il quarto posto non è un obiettivo… è un obbligo. È storia. È identità. È futuro. -3 d facebook

Nessun gol nella prima gara del lunedì di Pasquetta. Poco ritmo e tanta lotta a centrocampo tra Udinese e Como, con Vojvoda che spreca una buona occasione nel finale su lancio di Butez. Si ferma la corsa della squadra di Fàbregas, che arrivava da 5 vittorie x.com