Dusan Vlahovic sta per firmare un contratto biennale con la Juventus. La decisione arriva nonostante l’interesse mostrato da Milan e Bayern Monaco. Nei prossimi giorni, verranno definiti i dettagli dell’accordo tra l’attaccante e il club torinese. La trattativa si conclude con un’intesa tra le parti, anche se sono state avanzate altre offerte da squadre straniere e italiane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic sarebbe aperto a un’estensione di contratto di due anni con la Juventus, nonostante l’interesse di club prestigiosi come il Milan e il Bayern Monaco. Le trattative per un nuovo contratto sono previste per riprendere nelle prossime settimane, poiché l’accordo attuale del calciatore scade a giugno 2026. Il contratto di Vlahovic con la Juventus, che attualmente gioca all’Allianz Stadium, potrebbe essere prorogato nei prossimi mesi. È importante notare che l’attaccante serbo ha vissuto un’annata difficile a causa di problemi di infortunio, avendo saltato quattro mesi di competizioni dopo aver subito un intervento chirurgico a dicembre 2025.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vlahovic pronto a firmare biennale con la Juventus, nonostante l’interesse di Milan e Bayern.

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