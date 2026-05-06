Vivere il mare tra storia e futuro | intervista ad Angelo Raptis

Un'intervista a un esperto del settore rivela come il mare rappresenti una parte fondamentale della vita e della storia locale, con l’obiettivo di rilanciare il turismo nautico nel cuore della città. La discussione si concentra sulla volontà di valorizzare le attività legate al mare, portandole più vicino alla comunità e alle sue tradizioni. Si tratta di un progetto che guarda alle future generazioni, mantenendo salde le radici del passato.

ANCONA – Il mare nelle vene, una genealogia che profuma di sale e una visione chiara: riportare il cuore pulsante del turismo nautico nel centro della città. Angelo Raptis, classe 1983, è un volto noto del porto dorico. Ex pescatore, oggi alla guida di Conero Boat e dell'associazione sportiva.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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